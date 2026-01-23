В Подмосковье рассказали о причинах кожного зуда у паллиативных пациентов

Кожный зуд у паллиативных пациентов может быть вызван внешними и внутренними факторами, включая аллергии, сухость кожи и воздействие раздражающих веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Паллиативные пациенты часто сталкиваются с выраженным кожным зудом, который может указывать на наличие различных патологий. Симптом усиливается при расчесывании, что приводит к повреждению кожи. Для эффективного устранения зуда важно определить его причину.

Внешние раздражители включают одежду из синтетических тканей, моющие средства и косметику. Внутренние причины связаны с аллергическими реакциями на лекарства или пищу, а также с накоплением токсинов из-за опухолевых процессов. Дополнительные факторы — стресс, чрезмерная сухость кожи, длительный контакт с водой, вызывающий отечность и шелушение.

Специалист координационного центра паллиативной помощи Московской области Ирина Аристархова отметила, что местный зуд может быть признаком начинающихся пролежней. Она рекомендовала соблюдать правила ухода за кожей и обязательно консультироваться с врачом паллиативной помощи при появлении зуда.

Для ухода за кожей лежачих пациентов при сухости рекомендуется использовать увлажняющие средства вместо мыла и наносить крем 2–3 раза в день. При влажной коже применяют защитный крем и подсушивающие повязки. Ногти следует коротко стричь, кожу после мытья аккуратно промакивать мягким полотенцем или использовать фен в холодном режиме. Следует избегать горячих ванн, носить просторную одежду и не допускать перегрева. Важно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении.

По вопросам паллиативной медицинской помощи в Московской области можно обратиться на горячую линию координационного центра по телефону +7 (498) 683-83-83 или оставить заявку на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.