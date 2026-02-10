В Подмосковье рассказали, когда детям с семейной историей болезней сердца нужно обследование

В Подмосковье с 9 по 15 февраля проходит неделя Минздрава, посвященная осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях. Врачи рекомендуют родителям детей с семейной историей болезней сердца обращать внимание на тревожные симптомы и своевременно проходить обследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи отмечают, что под неблагоприятной наследственностью понимаются случаи ранних сердечно-сосудистых событий у родственников, включая инфаркт, инсульт, нарушения ритма, кардиомиопатии и врожденные пороки сердца.

Базовое обследование начинается с беседы и осмотра: врач уточняет семейный анамнез, измеряет давление, оценивает рост и вес, выслушивает сердце. Уже на этом этапе может быть принято решение о необходимости углубленной диагностики, пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особое внимание следует уделять симптомам, таким как обмороки, боли или сдавление в груди при нагрузке, выраженная одышка, резкая утомляемость, перебои в работе сердца и снижение переносимости физической нагрузки. При их появлении визит к кардиологу откладывать не стоит.

Заведующий кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский подчеркнул, что наследственность не означает наличие заболевания, но требует постоянного контроля со стороны родителей и врачей. Важно не только проходить обследования, но и соблюдать режим сна, заниматься умеренной физической активностью, следить за питанием, ограничивать соль и сахар, а также контролировать массу тела и давление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.