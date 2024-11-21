В Подмосковье прошел мастер-класс по лабораторной диагностике для школьников

Врачи МОНИКИ им. Владимирского рассказали о клетках крови — их строении, уникальных свойствах и процессе кровоснабжения, обсудили с учениками весь процесс общего анализа крови — от момента забора крови до печати результатов и подискутировали, почему автоматический анализатор не заменит живого врача.

После теоретической части аудитория мастер-класса превратилась в настоящую лабораторию, где школьники знакомились с устройством микроскопов и пробовали на них работать. В рамках практической части участники на стабилизированных препаратах крови учились определять патологии и делать выводы о наличии различных заболеваний у пациента — например, железодефицитной и В-12-дефицитной анемии.

«Врачи клинической лабораторной диагностики играют важную роль в диагностике и лечении заболеваний. Качественный результат их работы помогает принимать обоснованные решения о лечении пациентов, назначениях лекарственных препаратов и необходимости дополнительных исследований. Такой мастер-класс помогает ученикам познакомися с этой специальностью, а также попрактиковаться в одном из направлений — гематологических исследованиях, направленых на изучение крови. Подобные занятия помогают школьникам, решившим связать свой дальнейший профессиональный путь с медициной, определиться с выбором специальности», — рассказала доцент, врач клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. Владимирского Ирина Шатохина.

В завершении мастер-класса специалисты МОНИКИ подробно остановились на нескольких заболеваниях крови, рассказали, чем они опасны, и какие есть способы для профилактики этих болезней и поддержания баланса микроэлементов в организме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.