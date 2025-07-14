«Было неожиданно»: автовладелец рассказал о требовании соседей по парковке

Московский автовладелец Василий столкнулся с неожиданной просьбой соседей: другие жильцы попросили его установить на его китайской машине пожарную сигнализацию, сообщает Инфо24 .

«Мы, говорят, сгорим вместе с твоим авто. Для меня это было неожиданно. У нас на паркинге есть сигнализация, но им потребовалась еще одна, потому что у меня гибрид», — рассказал Василий.

По его словам, у него нет нареканий к машине: он приобрел ее год назад, она работает и ездит отлично. Он слышал, что «китайцам» свойство самовозгораться, но не придавал этому такое значение, как соседи.

Однако владелец авто не стал спорить с подозрительными жильцами и установил сигнализацию: хорошие отношения важнее.

Требования пожарной безопасности в России гласят, что подземные стоянки для автомобилей должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией.