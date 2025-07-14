В Домодедове 20 июля пройдет второй этап Кубка Карякина по шахматам

Парк «Елочки» в городском округе Домодедово 20 июля примет второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам. Соревнования приурочены к празднованию международного Дня шахмат, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. ​

Предварительные заявки на участие во втором этапе Кубка Карякина принимаются на сайте до 23:59 18 июля.

​В рамках второго этапа Кубка состоится пять отдельных турниров в разных возрастных категориях: открытые соревнования для всех желающих, среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., а также 2017 г. р. и моложе. Шахматные противостояния пройдут в семь туров по швейцарской системе.

​Победители и призеры каждого турнира будут награждены эксклюзивными кубками и медалями. Кроме того, дополнительные награды получат женщины и ветераны спорта.

По традиции сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с молодыми шахматистами.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка прошел в новом месте — балашихинском парке «Пехорка». Соревнования собрали 300 начинающих и опытных шахматистов из 12 регионов России. Финальный третий этап Кубка Карякина состоится 30 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха в Лобне — в нем сразятся лучшие шахматисты двух этапов. Также в Лобне смогут сыграть все желающие в отдельных пяти категориях.

Дата проведения: 20 июля 2025 года.

Место проведения: г. о. Домодедово, Каширское шоссе, 44 км, парк «Елочки».

Программа мероприятия:

10:00 — 11:00 — очная регистрация участников;

11:00 — 11:30 — торжественное открытие;

11:30 — 17:00 — проведение 1-7 туров;

17:00 — 17:30 — церемония награждения;

17:30 — 19:00 — автограф-сессия.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности необходимо прислать на почту пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru до 16:00 18июля 2025 г. Дополнительная информация по телефону: +7 915 351-98-96 (Татьяна), +7 915 103-04-69 (Анастасия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.