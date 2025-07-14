Эксперт: удобрения на огороде нужно использовать в ограниченном количестве

Биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что к использованию удобрений с разными растениями в саду и огороде следует относиться с осторожностью: их количество лучше ограничивать, а для отдельных сезонов выбирать определенные, сообщает «Вечерняя Москва».

«В середине лета мы вносим комплексные удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий. Они стимулируют развитие всего растения: его надземной части, окраску цветов, цвет и вкус плодов», — сказал специалист.

По его словам, осенью стоит вносить фосфорно-калийные удобрения — они помогут растениям подготовиться к холодам.

Важное значение имеет выбор комплексов для удобрения: огурцы, тыква и морковь любят азотные удобрения, а луку будет полезна плодородная почва. Если на участке в принципе богатая почва, то удобрения не понадобятся вовсе, а гранулированные можно использовать только на мокрой земле или перед дождем.