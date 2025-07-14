«Уязвимы перед Россией»: в США признали брешь в обороне Аляски

В обороне Аляски, являющейся крупнейшим и наиболее близким к России штатом США, образовалась брешь, которой могут воспользоваться россияне в случае гипотетического военного конфликта, пишут обозреватели издания Military Watch. По их мнению, воздушное пространство Аляски оказалось уязвимым для российских и китайских бомбардировщиков из-за отмены «жизненно важного проекта E-7 „летающий радар“». Пересказ статьи публикует АБН24 .

Как отмечают журналисты, ранее американские власти решили отменить закупку новых самолетов радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail, которые называют «летающими радарами». Они считаются важной составляющей обороны материковой части США, но их образцы в авиапарке американской армии уже устарели.

MW пишет, что если руководство США действительно не станет закупать новые «летающие радары», то Аляска станет более уязвима перед ВВС России и Китая. Обозреватели обратили внимание, что за последние 10 лет Москва сильно модернизировала свой флот стратегических бомбардировщиков — началось полномасштабное производство Ту-160М и усовершенствование Ту-95 «до значительно улучшенного стандарта Ту-95МСМ». Кроме того, РФ также создала новые классы ракет воздушного базирования для обоих моделей самолетов.

Кроме того, проблемой для США является и то, что российская сторона наращивает производство истребителей пятого поколения Су-57.

«Ожидается поступление на вооружение до 2028 года нового варианта Су-57М1 с гораздо более высокими характеристиками скрытности, гораздо большей дальностью полета и новыми классами крылатых ракет для отсеков вооружения создаст дополнительные проблемы, для решения которых одних только наземных систем ПВО и устаревших самолетов ДРЛОиУ E-3 будет недостаточно», — цитирует АБН24 авторов публикации.