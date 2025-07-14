Названа дата проведения форума «Развитие туристской инфраструктуры» в Москве

В Москве 25–26 сентября пройдет 5-й форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры». Ежегодно мероприятие посещают примерно 1,5 тыс. человек из более чем 60 российских субъектов, сообщила пресс-служба форума.

На деловой площадке собираются главы российских регионов, руководители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов власти, отраслевых системообразующих предприятий, деловых объединений, известные бизнесмены и эксперты. В ходе форума инвесторы и девелоперы могут обсудить вопросы инвестиций в туристические и гостиничные проекты.

В 2024 году на мероприятии представили свыше 30 инвестпроектов с общим объемом вложений более 70 млрд рублей. Форуму оказывали поддержку Минстрой, Минэкономразвития, Минприроды и Минсельхоз России, а также известные организации и другие ведомства.

«Куда выгодно вкладывать в гостиничном секторе сегодня? Как выбрать перспективный проект и минимизировать риски? Где найти надежных партнеров и источники финансирования? Ответы — на 5-м форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», который состоится в Москве 25–26 сентября 2025 года», — сообщила пресс-служба.

Ключевая тема форума в 2025 году — «Инвестиции в туризм 360. Новые вызовы и возможности». В ходе основных треков деловой программы пройдет более 20 мероприятий, в том числе пленарная и стратегические сессии, панельные дискуссии и практические семинары. На форуме также представят традиционный проект «Школа девелопера», практические сессии трека «Академия инвестора» и откроют Бизнес-клуб ФРР.

«В центре внимания — всесезонные курорты, апарт-отели и проекты с множественными собственниками, санаторно-курортные объекты, семейные отели с детской инфраструктурой, объекты автомобильного отдыха и многие другие», — добавили представители 5-го форума регионов России «Развитие туристической инфраструктуры».

Мероприятие пройдет 25 и 26 сентября в отеле «МонАрх» на Ленинградском проспекте в Москве. Организатором форума выступила компания «ПИР Экспо», лидер российского выставочного рынка по проведению деловых мероприятий для индустрии HORECA.