В Подмосковье прошел хирургический мастер-класс для студентов

Сотрудники отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ им. Владимирского провели мастер-класс в Государственном университете просвещения в городе Мытищи. Студенты медицинского факультета учились у специалистов наложению коронарных анастомозов, выполняемых при операциях аорто-коронарного шунтирования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Анастомоз — это хирургический метод, используемый для установления нового соединения между двумя структурами, которые переносят жидкость, такими как кровеносные сосуды и артерии. Студенты потренировались выполнять анастомозы между артериями свиного сердца и моделями сосудов.

Мастер-класс был проведен в преддверии олимпиады по хирургии среди студентов медицинских факультетов, где сотрудники отделения выступят в качестве экспертов по оценке хирургических навыков.

«Выполнение коронарных анастомозов требует от хирурга крайне высокого профессионализма, большого опыта и высокой точности. Качество, результат и возможные осложнения после коронарного шунтирования часто напрямую зависят от выбора места наложения анастомоза и техники выполнения микрососудистого шва. Такой мастер-класс позволяет студентам познакомиться с этой хирургической манипуляцией, узнать возможные трудности, связанные с ее выполнением, и приемы, позволяющие не допустить ошибок при наложении различных видов анастомозов с коронарными артериями», — рассказал руководитель отделения хирургии сосудов и ИБС Роман Ларьков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.