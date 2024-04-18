В Подмосковье пройдет донорская акция для всех желающих

В МОНИКИ им. Владимирского пройдет неделя донорства с 19 по 26 апреля. Акция приурочена к национальному дню донора, который отмечается 20 апреля. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участники акции смогут сдать как цельную кровь, так и ее компоненты. В рамках недели донорства в МОНИКИ им. Владимирского также сдадут кровь сотрудники нескольких организаций. 19 апреля сдадут кровь доноры-сотрудники института, 24 апреля — сотрудники научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте, а 25 апреля — представители страховой компании «Согласие».

«Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Он посвящен тем, кто безвозмездно сдает свою кровь для помощи и сохранения жизни нуждающихся пациентов. Поэтому мы приглашаем принять участие в нашей акции всех желающих — как опытных доноров, так и тех, кто будет сдавать кровь в первый раз. Напомню, что в день донации необходимо позавтракать и отказаться от курения, а накануне исключить из рациона жирные и молочные продукты, а также алкоголь», — отметила заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина.

Для комфортного пребывания в отделении переливания крови МОНИКИ им. Владимирского без длительного ожидания приглашаем всех желающих в свободные от посещения организациями дни донорской недели. Отделение переливания крови МОНИКИ им. Владимирского будет работать по будням с 8:00 до 12:00. А 20 апреля отделение будет работать и в субботу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.