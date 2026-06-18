В Богородском округе прошла программа «Дружные казаки» для школьников

Программа «Дружные казаки» состоялась 17 июня в Районном доме культуры Ногинска для участников летних пришкольных лагерей Богородского округа. Ребят познакомили с историей, традициями и бытом казачества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили культуре казачества южных регионов России. Школьникам показали элементы владения шашкой, рассказали о воинских традициях и особенностях повседневной жизни казаков.

Дети приняли участие в традиционных играх на командный дух и смекалку. Также для них организовали импровизированный курень, где они смогли познакомиться с укладом казачьей жизни и задать вопросы гостям встречи.

Завершилась программа чаепитием, во время которого участники поделились впечатлениями. Организаторы поблагодарили за содействие атамана казачьего общества Богородского городского округа Александра Полевого, казачью дружину станичного казачьего общества округа под руководством Николая Косточкина и федерацию рубки шашкой «КАЗАРЛА», которую возглавляет Виктор Коломоец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.