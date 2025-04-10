В Подмосковье появилось обращение «одного окна» для родителей паллиативных детей

Когда в семье растет ребенок, имеющий тяжелое неизлечимое заболевание, уход за ним и своевременная коррекция лечения являются крайне важными вопросами. Для своевременного и оперативного решения вопросов, касающихся оказания медицинской помощи, министерство здравоохранения Московской области совместно с Координационным центром паллиативной помощи запустил на портале государственных услуг Московской области форму для обращения родителей или законных представителей паллиативных детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Необходимо зайти на портал «Здоровье. Паллиативная помощь» в раздел «Помощь детям» и нажать на кноку «Оставить обращение». В течение трех рабочих дней вы получите ответ на свой вопрос, либо с вами свяжутся сотрудники координационного центра для уточнения дополнительной информации.

«Мы понимаем как важно родителям паллиативных детей получить медицинскую помощь своевременно и в полном объеме, не тратя время на обращения в разные инстанции, быть уверенными, что обращение будет рассмотрено и решено. Именно для этого мы реализовали возможность отправлять такие обращения в режиме «единого окна», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

В случае возникновения вопросов по оказанию паллиативной медицинской помощи в Подмосковье вы можете оставить заявку на портале palliative.zdrav.mosreg.ru или позвонить на горячую линию координационного центра паллиативной помощи: 8(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.