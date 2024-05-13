В Подмосковье начинают работать школы паллиативного пациента

Под руководством координационного центра паллиативной медицинской помощи в 4 городских округах Подмосковья начинают работать школы паллиативного пациента. В них будет проводиться обучение родственников паллиативных пациентов уходу за больными, также при желании школы могут посещать соцработники. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам школы паллиативного пациента в 4-х больницах: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежный сфер», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первое занятие состоится в понедельник в 12:30 в отделении паллиативной помощи по адресу: Химки, микрорайон Сходня, ул. Мичурина, дом № 31А, 2 этаж.

График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. До конца года подобные школы планируется открыть и в других округах Подмосковья. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.