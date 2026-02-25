В Подмосковье диетолог объяснила, как укрепить иммунитет детей

Рекомендации по питанию для укрепления иммунитета детей представили специалисты НИКИ детства в Подмосковье. О принципах рациона и роли белков, жиров и углеводов рассказали заведующая отделом лечебного питания Анна Басова и директор института Нисо Одинаева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рациональное питание является основой полноценной работы иммунной системы ребенка. Иммунитет представляет собой сложную систему клеток и молекул, для которой необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Дефицит любого из этих компонентов может снизить иммунную реактивность и повысить восприимчивость к инфекциям.

Особую роль играют продукты, богатые белком, поскольку антитела и иммунные клетки имеют белковую структуру. Недостаток белка напрямую влияет на скорость иммунного ответа.

«Здоровье иммунитета закладывается на тарелке каждого дня. Важно исключить из детского рациона избыток сахара и ультраобработанных продуктов, которые могут угнетать активность лейкоцитов», — объяснила Анна Басова.

Также значимы полиненасыщенные жирные кислоты из рыбы и растительных масел, которые регулируют воспалительные процессы, клетчатка и сложные углеводы. Они поддерживают энергетический баланс и служат питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. Поскольку значительная часть иммунных клеток находится в кишечнике, состояние желудочно-кишечного тракта напрямую связано с общим иммунным статусом.

«Ответственность взрослых заключается в том, чтобы привить детям понимание ценности натуральной пищи и режима питания», — отметила Нисо Одинаева.

Специалисты подчеркивают, что здоровое питание в сочетании с режимом дня и физической активностью формирует прочную основу для развития ребенка.

