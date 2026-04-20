В Подмосковье девочка перестала есть и пить из-за клубка волос в желудке

Подмосковные врачи нашли в желудке девочки клубок из спутанных волос. Из-за него она продолжительное время не могла есть и пить, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Девочка поступила в Подольскую детскую больницу с жалобами на продолжительное отсутствие аппетита. Ребенок не мог есть и пить из-за странного чувства переполненности в желудке. Еда не приносила удовольствия.

Сначала родители считали, что у дочери пропал аппетит из-за нервов. Потом они решили, что виноват гастрит. Но обращение к гастроэнтерологам позволило определить истинную причину недомогания.

На приеме выяснилось, что желудок девочки был на две трети заполнен плотным клубком из спутанных волос — трихобезоаром. Он растягивал желудок и не давал проходить пище. Еще немного — и у девочки развилась бы кишечная непроходимость.

Врачи оперативно извлекли инородное тело через небольшой разрез. Уже на вторые сутки девочку перевели из реанимации в обычную палату. Она уже могла пить сама. Еще через сутки она начала принимать еду. В скором времени ее выпишут домой.

