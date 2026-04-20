Ученые объяснили, почему жители Сардинии живут дольше 100 лет

Жители горных районов Сардинии регулярно доживают до 100 и более лет благодаря образу жизни, питанию и крепким семейным связям, сообщает «Царьград» .

По данным Национального статистического института Италии (Istat), средняя продолжительность жизни в стране составляет 83,4 года. Мужчины в среднем живут 81,5 года, женщины — 85,6 года. В 2023 году средний возраст смерти достиг 81,6 года у мужчин и 86,3 года у женщин. Существенную роль сыграли развитие медицины, вакцинация и улучшение гигиены. Младенческая смертность снизилась до 2,7 случая на тысячу новорожденных — это один из самых низких показателей в мире.

На этом фоне выделяется Сардиния, особенно горные районы провинции Нуоро. Эта территория входит в число пяти мировых «голубых зон», где фиксируется высокая концентрация долгожителей, в том числе мужчин старше 100 лет.

Исследователи связывают феномен с повседневной физической активностью. Даже в пожилом возрасте жители много ходят пешком, работают в садах и пасут скот. Умеренная, но регулярная нагрузка поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Важную роль играет и рацион: бобовые, овощи, цельнозерновой хлеб, оливковое масло и сыр пекорино. Мясо едят четыре–пять раз в месяц. За обедом часто пьют красное вино Каннонау, богатое антиоксидантами, — в умеренных количествах.

Дополнительным фактором называют крепкие семейные связи и низкий уровень одиночества. При этом в разных регионах Италии сохраняется разрыв: в Кампании средняя продолжительность жизни ниже 82 лет, а в области Марке превышает 86 лет. Эксперты объясняют это качеством и доступностью медицины.

