В Наро-Фоминском округе прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли в Наро-Фоминском техникуме, где отработали действия при вооруженном нападении. В тренировке участвовали педагоги, студенты и экстренные службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию учений студент оставил сумку у здания техникума, затем вернулся за ней и вошел в помещение уже вооруженным. Спустя несколько минут прозвучали условные выстрелы. Несмотря на игровую легенду, все действия отрабатывались в реальном режиме.

Педагоги оперативно закрыли двери аудиторий, студенты забаррикадировались в кабинетах. Сотрудники охраны нажали тревожную кнопку и передали сигнал в экстренные службы. Через 10–15 минут к техникуму прибыли сотрудники Росгвардии, бригада скорой помощи и кинологи со служебными собаками.

В учениях приняли участие более 50 специалистов, в том числе заместители директоров образовательных учреждений Подмосковья по безопасности, представители МВД, Росгвардии, МЧС и администрации округа. По оценке экспертов, персонал и обучающиеся действовали четко и слаженно, сигнал тревоги был передан своевременно, а все алгоритмы выполнены без нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.