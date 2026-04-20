Матвиенко предложила сделать бракоразводный процесс в РФ сложнее

Матвиенко считает, что разводы в РФ слишком простые

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что бракоразводный процесс в РФ не должен быть легким. Она предложила обратить внимание на то, как действуют при абортах, сообщает « Ведомости ».

Когда россиянка принимает решение о том, чтобы сделать аборт, работает «неделя тишины». С ней ведут беседы психологи и доктора.

Они рассказывают, что женщина будет всю жизнь жалеть о своем поступке. Предупреждают о вероятности больше не иметь детей.

При этом Матвиенко заявила, что не выступает с инициативой поменять законодательство по этому вопросу.

Спикер Совфеда добавила, что разводящимся не нужно торопиться, поскольку дети будут страдать. Она призвала «смотреть, чтобы процедура была более гуманной».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.