В доме правительства Подмосковья провели День донора

Донорская акция прошла 20 апреля в доме правительства Московской области и была приурочена к Национальному дню донора России. В ней приняли участие 166 сотрудников, которые сдали более 53 литров крови, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Традиционная ежегодная акция объединила работников правительства региона, которые в течение дня могли сдать кровь и ее компоненты.

«Сегодня в Доме правительства Московской области состоялась традиционная ежегодная донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора в России. В мероприятии приняли участие 166 работников, было собрано более 53 литров крови», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь необходима пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП, а также новорожденным с различными патологиями.

Ведущее учреждение службы крови — Московский областной центр крови — принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Полный список учреждений службы крови Московской области размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.