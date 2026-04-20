В Богородском округе Подмосковья обновят бульвар к сентябрю

Благоустройство Богородского бульвара стартует в Богородском округе Подмосковья. Работы охватят около четырех гектаров территории и завершатся в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проект затронет пространство протяженностью почти километр, которое объединяет районы Новое Заречье, Старое Заречье и Центральный микрорайон. Концепция обновления получила название «городская ткань» и отсылает к историческому наследию местной текстильной промышленности, сформировавшей облик города.

На бульваре полностью обустроят пешеходные дорожки, установят современное освещение и систему видеонаблюдения. Территорию оборудуют садово-парковыми элементами и информационно-навигационными стендами.

Для жителей и гостей округа установят навесы с качелями, приведут в порядок лестницы, смонтируют фонтан и проведут озеленение. Завершить все работы планируется в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.