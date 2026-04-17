11-летняя девочка подхватила редкий грибок в Египте и лишилась волос

Семья из Уфы отдохнула в египетской Хургаде в декабре 2025 года, а вернулась домой с редким грибком Microsporum canis. Больше всего пострадала 11-летняя девочка — из-за инфекции у нее выпали волосы на голове. Мать Елена рассказывает, что они отдыхали в отеле, который позиционирует себя как «детский», однако по всей территории бродили кошки. Сначала все было хорошо, но после возвращения в Уфу у дочери начались проблемы, сообщает UFA1.RU .

В январе у девочки появился зуд на шее, затем красные пятна. Участковый дерматолог заподозрил инфекцию. В кожно-венерологическом диспансере обнаружили, что у ребенка уже выпали волосы — образовался лысый участок размером с пятирублевую монету. Диагноз — микроспория, редкая грибковая инфекция, которой обычно заражаются от кошек. Девочку срочно госпитализировали. В больнице нашли еще два очага на голове, и ребенка пришлось полностью побрить налысо.

Девочка провела в больнице 24 дня, ежедневно принимая по 21 таблетке. В настоящее время она идет на поправку, анализы отрицательные, но волосы еще не отросли — ребенок ходит в парике. Из-за болезни девочка месяц не ходила в школу и не аттестована за третью четверть по многим предметам. Инфекция оказалась настолько опасной, что к семье выезжала специальная служба для дезинфекции постельного белья, одежды, штор и мебели.

Турфирма и страховая компания отказываются помогать. Мать девочки обратилась в уфимский филиал туроператора, но сотрудники не отреагировали. В марте она направила досудебную претензию в Москву.

Юристы компании увидели обращение, но комментировать ситуацию отказались. По словам юриста Романа Петрова, добиться компенсации по страховке будет крайне тяжело, так как полис покрывает только обращение за помощью во время отдыха, а не после возвращения домой.

Доказать, что заражение произошло именно в отеле, практически невозможно. Елена намерена идти в суд и требовать возмещения расходов на лекарства, парик и восстановление волос ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.