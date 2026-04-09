В Подмосковье более 3,2 тыс женщин прошли маммографию сами

Более 3,2 тыс. женщин старше 40 лет с начала года самостоятельно записались на маммографию в Подмосковье. У 339 пациенток выявили отклонения, у пяти подтвердился рак молочной железы, их направили на лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет, могут записаться на исследование без направления врача. Для этого необходимо быть прикрепленной к поликлинике, подведомственной региональному минздраву.

«Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкозаболеваний у женщин. Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить патологические изменения в тканях и назначить эффективное лечение. С начала года более 3,2 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. В результате у 339 из них были выявлены отклонения от нормы, а у 5 подтвердился рак груди. Они направлены на лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на маммографию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.