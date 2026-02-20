В Подмосковье более 15 тысяч женщин прошли маммографию онлайн

Более 15,3 тысячи жительниц Подмосковья в 2026 году прошли маммографию по самозаписи. Бесплатное обследование доступно женщинам старше 40 лет при отсутствии диагностики в последние два года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний и постепенно «омолаживается». Современные цифровые маммографы позволяют выявлять минимальные изменения тканей на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения и шансы на полное выздоровление.

«Московская область добилась высокого уровня в лечении пациентов с раком молочной железы. Пятилетняя выживаемость на начальной стадии достигла 95%. С учетом возраста пациентов это соответствует практически полной излечимости большинства форм заболевания. Чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее лечение. Минимальные вмешательства уменьшают медикаментозную нагрузку на организм, исключают серьезные хирургические вмешательства, повышают шансы на сохранение полноценной репродуктивной функции и сохраняют качество жизни на высоком уровне», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова.

Жительницы региона старше 40 лет могут бесплатно записаться на маммографию через портал, если не проходили обследование в последние два года и не имеют установленного онкологического диагноза. Направление также выдает врач-терапевт, а пройти исследование можно в рамках диспансеризации или в центре амбулаторной онкологической помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.