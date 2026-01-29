В Подмосковье 31 января пройдет первый бесплатный онкоскрининг 2026 года

В субботу, 31 января, в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области пройдет первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг. Женщины смогут получить консультацию онколога, пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест для оценки риска рака предстательной железы.

Всем желающим предложат скрининг на новообразования кожи, а также обследования для выявления рисков рака дыхательных путей и пищеварительной системы. Пройти диагностику смогут жители региона старше 18 лет по полису ОМС.

День открытых дверей пройдет с 09:00 до 14:00. Для участия необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в выбранном центре, адреса и контакты доступны на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.