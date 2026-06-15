В Подмосковье 2803 человека участвовали в донорском марафоне

Донорский марафон ко Всемирному дню донора крови прошел в Подмосковье с 8 по 14 июня и объединил 2803 участников. Завершающая акция состоялась во дворце спорта «Триумф» и в мобильном комплексе в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Марафон провел Московский областной центр крови при поддержке организации «Волонтеры Подмосковья», министерства здравоохранения региона, министерства информации и молодежной политики Подмосковья и администрации округа.

Акции прошли как в мобильных пунктах в Люберцах, Дубне, Истре, Лобне и Балашихе, так и в стационарных подразделениях центра крови в Москве, Подольске, Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенске и Наро-Фоминске, а также в отделениях переливания крови медучреждений. Всего кровь сдали 2360 человек, банк донорской крови пополнился на 1326 литров.

В заключительной акции в Люберцах принял участие спортсмен и учитель физкультуры из Подмосковья, победитель второго сезона шоу «Титаны» Николай Бобылев. Он является донором уже несколько лет и сделал 11 донаций.

«Во Всемирный день донора я не мог остаться в стороне и пришел во дворец спорта «Триумф», чтобы сдать кровь. Очень рад, что могу делиться своей кровью с другими людьми, для которых она может стать шансом на спасение», — сказал Николай Бобылев.

Он посоветовал будущим донорам не волноваться и правильно готовиться к процедуре: пить больше жидкости и обязательно завтракать.

Третью донацию в Люберцах провела преподаватель из Воскресенска Мария Соколовская.

«Так приятно сдавать кровь в такой важный день и вносить вклад в доброе дело. Мы помогаем людям, и при этом наше самочувствие становится лучше», — поделилась Мария.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.