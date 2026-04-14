В Подмосковье 25 апреля пройдет день онкоскрининга

Акция по раннему выявлению онкологических заболеваний пройдет 25 апреля в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Жители смогут бесплатно пройти обследования с 9.00 до 14.00 в порядке живой очереди. О возможностях профилактики и скрининга рассказали в регионе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Онкологические заболевания во многих случаях можно предотвратить или выявить на ранней стадии. Медики подчеркивают, что на риск развития рака влияет образ жизни. Курение связано с опухолями легких, горла, пищевода и мочевого пузыря, алкоголь повышает риски, особенно в сочетании с табаком. Лишний вес, избыток красного и переработанного мяса, фастфуда и сахара при недостатке овощей и фруктов также увеличивают вероятность болезни. Малоподвижный образ жизни является фактором риска колоректального рака.

К внешним причинам относят ультрафиолетовое излучение без защиты, загрязненный воздух и профессиональные вредности. При наличии случаев рака в семье врачи рекомендуют проходить регулярные обследования.

«Сегодня медицина является мощным инструментом профилактики. Прививки от гепатита B и вируса папилломы человека защищают от рака печени и шейки матки соответственно. Семь онкоскринингов, реализованных в Московской области, при регулярном прохождении помогают выявить заболевание на ранней стадии. Скрининги на рак молочной железы, простаты, легкого, шейки матки, ротовой полости, кишечника и кожи позволяют обнаружить опухоль до появления симптомов, когда лечение наиболее эффективно», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова.

Ближайший день онкоскрининга состоится 25 апреля в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.