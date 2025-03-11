В Одинцовском роддоме 12 марта пройдет День открытых дверей, начало в 12:00. Будущие родители смогут в сопровождении врача роддома пройти с экскурсией в родовое и послеродовое отделения, осмотреть послеродовую палату, задать свои вопросы специалисту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На День открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома? А будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.

Родильный дом является структурным подразделением Одинцовской областной больницы и находится по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3Б (здание роддома).

Подробности и запись: 8(985)963-14-64 будни 9:00–17:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.