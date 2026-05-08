В Одинцовском округе открыли запись в школу будущих родителей

Майское расписание «Школы будущих родителей» опубликовали в Одинцовском округе. Занятия проходят на двух площадках — в женской консультации и родильном доме, предварительная запись обязательна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущие родители могут посетить лекции в теплом и полезном формате и получить информацию о разных аспектах предстоящего родительства. Занятия организованы на базе Одинцовской областной больницы и проходят по двум адресам, темы и расписание различаются.

«Школа будущих родителей» при женской консультации работает по адресу: Одинцово, улица Говорова, дом 10А. Записаться можно по телефону +7 (495) 591-42-85 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, а также в регистратуре консультации.

«Школа мам» действует на базе Одинцовского родильного дома по адресу: Одинцово, улица М. Бирюзова, дом 3Б. Запись ведется по телефону +7 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Предварительная запись на занятия обязательна. Постоянные участницы школ могут принять участие в розыгрыше сертификата на послеродовую палату в Одинцовском роддоме.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.