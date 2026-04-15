В Одинцовском округе назначили заведующего реанимацией роддома

Отделение анестезиологии и реанимации для женщин в Одинцовском роддоме с марта 2026 года возглавил врач Алексей Штанько. Специалист работает в медицине с 1987 года и имеет большой управленческий опыт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Штанько окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Педиатрия» в 2001 году. В 2002 году завершил интернатуру и получил квалификацию врача-анестезиолога-реаниматолога.

С 2001 по 2025 год он руководил отделением анестезиологии и реанимации в родильном доме № 3 Москвы. В 2025 году прошел дополнительное обучение по направлению «трансфузиология» на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

Анестезиология и реанимация в акушерстве считается одним из самых сложных направлений медицины, поскольку врач отвечает одновременно за мать и ребенка. Работа требует высокой квалификации и быстрой реакции в экстренных ситуациях. В коллективе родильного дома отмечают, что новый заведующий сочетает практический опыт с готовностью делиться знаниями с коллегами.

«Приходите к нам, будем рады вас видеть», — сказал Алексей Штанько.

В администрации округа подчеркнули, что назначение опытного специалиста позволит повысить безопасность и качество медицинской помощи для будущих мам и новорожденных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.