сегодня в 19:06

В Одинцове 25 апреля пройдет день открытых дверей в роддоме

День открытых дверей состоится 25 апреля в Одинцовском родильном доме. Будущие родители смогут познакомиться с отделениями и задать вопросы специалистам. Начало в 11:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие проведут квалифицированные акушерки родового отделения. Участникам организуют экскурсию по подразделениям медучреждения, покажут родильные залы и палаты, а также расскажут об условиях пребывания и порядке оказания помощи.

Для участия необходима предварительная запись. Зарегистрироваться можно по телефону +7 (985) 963-14-64. Запись ведется с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Родильный дом находится по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б. Дни открытых дверей здесь проходят еженедельно по средам и пятницам.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.