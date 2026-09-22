В Одинцове 24 сентября проведут встречу будущих мам с акушерками

Встреча будущих мам с акушерками Одинцовского родильного дома пройдет 24 сентября в женской консультации в Одинцове. Специалисты расскажут о подготовке к родам и уходе за новорожденным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоится в четверг, 24 сентября, в 16:00 в женской консультации по адресу: Одинцово, улица Говорова, дом 10. Будущим мамам расскажут о том, что ждет их во время родов, как подготовиться к появлению ребенка и ухаживать за ним в первые дни жизни.

Акушерки объяснят физиологию и возможные варианты течения родов, этапы пребывания в роддоме и правила партнерских родов. Участницы также получат рекомендации по грудному вскармливанию и смогут задать специалистам личные вопросы.

Дополнительные тематические занятия, мастер-классы и встречи с профильными специалистами проводит «Школа МАМ». Анонсы публикуют на сайте Одинцовской областной больницы, в ее социальных сетях и на стендах женской консультации.

Встречи с акушерками проводят по четвергам. Предварительная запись доступна по телефону +7 (495) 591-42-85 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, а также в регистратуре женской консультации.

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Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.