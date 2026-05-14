В Одинцове 16 мая пройдет день открытых дверей в роддоме

День открытых дверей состоится 16 мая в Одинцовском родильном доме в Подмосковье. Будущим родителям расскажут о подготовке к родам, выборе врача и условиях пребывания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча пройдет в 11:00. Гостям объяснят, как подготовиться к родам и какие вещи необходимо взять с собой в роддом. Также специалисты ответят на вопросы о выборе доктора и акушерки. Такие встречи проводят регулярно — каждую субботу.

Во время экскурсии будущих родителей будут сопровождать акушерки родового отделения. Они познакомят гостей с отделением, расскажут об организации работы и помогут снизить волнение перед родами.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Мероприятие пройдет по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.

Родильный дом входит в состав «Одинцовской областной больницы» и расположен на территории современного больничного комплекса. Учреждение второго уровня оказывает круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь. В роддоме оборудованы восемь индивидуальных родовых залов, одноместные и двухместные палаты дородового отделения, а также одноместные, двух-, трех- и четырехместные палаты послеродового отделения.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.