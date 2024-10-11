В НИКИ детства прошел мастер-класс для пациентов по изготовлению зефира

В преддверии Всемирного дня артрита, который отмечается 12 октября, в отделении ревматологии НИКИ детства прошел яркий мастер-класс по изготовлению зефирок. Юные пациенты отделения делали фигурки из маршмеллоу вместе с родителями под руководством профессионального зефиродела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы очень хотели немного скрасить будни наших юных пациентов. Каждый день они проходят сложную терапию, различные инструментальные и лабораторные исследования, лечебные процедуры, поэтому вот такие яркие впечатления и радостные события будут только во благо. Все ребята с удовольствием включились с изготовлением маршмеллоу, а нашим малышам помогали мамы», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Специалист отметила, что артрит — это заболевание, которым страдают около 350 млн человек во всем мире. В России насчитывается более 50 тыс. детей с ревматическими заболеваниями. К сожалению, многие живут без поставленного диагноза, самостоятельно справляясь с симптомами.

«На сегодняшний день мы знаем более 100 видов артрита и связанных с ним заболеваний. В длинном списке патологий, относящихся к артритам, есть такие хронические заболевания как анкилозирующий спондилит, ювенильный и ревматоидный артрит, остеартроз, красная волчанка и многие другие. Все это мы лечим в отделении ревматологии НИКИ детства. Благодаря современной терапии у наших пациентов есть все шансы сохранить качество жизни и прожить долгую жизнь», — добавила главный ревматолог Московской области, заведующая отделением ревматологии НИКИ детства, к. м. н. Юлия Котова.

Специалист напомнила, что главными симптомами артрита являются боль, ломота в конечностях, скованность и припухлость в суставах или вокруг них, ограничение движения. Ревматоидный артрит, как и красная волчанка могут поражать несколько органов.

В качестве профилактики заболевания Юлия Котова назвала регулярную физическую активность, контроль веса, необходимость обезопасить ребенка от травм, переломов, для этого лучше избегать опасные виды спорта и травмирующие увлечения. И, конечно, важно проходить регулярные профосмотры и своевременно обращаться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.