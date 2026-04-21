В Наро-Фоминске провели акцию «Я донор» к Дню донора

Акция «Я донор» прошла 20 апреля в Наро-Фоминске накануне Национального дня донора крови в России. В ней приняли участие активисты движений «Волонтеры Подмосковья», Российского союза молодежи и «Молодой гвардии», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доноров принимали в подразделении «Наро-Фоминск» Московского областного центра крови на Школьной улице. Для многих участников это была первая кроводача, поэтому они немного волновались. Дмитрий Зиновьев признался, что переживал накануне, но его вдохновил пример старших волонтеров. Теперь он намерен продолжить участие в донорском движении.

Данил после процедуры узнал, что у него третья отрицательная группа крови, и сразу сообщил об этом родителям.

«Говорят, довольно редкая! Точно будет востребована», — поделился он.

Полина решила стать донором после рассказа матери, которой однажды потребовалась редкая четвертая положительная кровь при сильном кровотечении.

«Я понимаю ценность и силу донорства», — сказала девушка.

Заведующая подразделением Инна Шаповалова отметила, что отделение переливания крови Наро-Фоминской больницы реорганизовано и теперь работает как обособленное структурное подразделение Московского областного центра крови.

«Объем заготовки крови значительно увеличился», — рассказала Шаповалова.

В обычный день специалисты принимают около 25 человек, однако во время акции число доноров выросло вдвое. За одну процедуру сдают 450 мл крови. После забора ее исследуют и разделяют на компоненты — эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму, которые используют по медицинским показаниям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.