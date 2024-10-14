В МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне провели акцию в рамках кампании по борьбе с раком груди

На груди танцовщиц — розовая ленточка, из колонок звучит песня — «Мне нравится жить». Это флэшмоб в рамках ежегодной кампании в борьбе с раком груди. Его провели в парке семейного отдыха специалисты Медико-санитарной части № 9 ФМБА России и учащиеся Дмитровского колледжа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы пропагандируем здоровый образ жизни, поэтому решили такое мероприятие устроить не только в поликлинике, но и на свежем воздухе», — рассказала старшая медицинская сестра центра профессиональной патологии МСЧ № 9 ФМБА России Екатерина Чернякова

В поликлинике Медико-санитарной части № 9 ФМБА России в этот день под эгидой Всероссийского проекта по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых, убедись, что ты здоров!» прошёл день открытых дверей. Жительниц Дубны принимали онкологи, гинекологи и другие специалисты.

«Включены такие мероприятия как ультразвуковое исследование молочных желез, маммография, консультация специалиста, а также взятие крови на онкомаркер. Безусловно, актуальна на сегодняшний день данная проблема, так как рост выявляемости онкологических заболеваний среди женщин очень высокий», — отметил онколог МСЧ № 9 ФМБА России Берик Темерешов.

Всего в этот день воспользовались возможностью проверить свое здоровье больше полусотни женщин. Медики напоминают, что ранняя диагностика спасает жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.