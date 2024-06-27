В Москве успешно пересадили сердце 12-летнему нижегородцу

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Как выяснилось, у подростка начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса — появились обмороки, сильная усталость. Через несколько недель мальчика доставили с сильной головной болью в Центральную районную больницу Кулебак.

Специалисты подозревали перитонит, но после обследований у него обнаружили проблемы с сердцем. Пациента доставили в Нижний Новгород, где реаниматологи сумели стабилизировать состояние пациента.

Затем подростка перевели в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве, где состояние нижегородца ухудшилось. Тогда врачи приняли решение о трансплантации.

Донорское сердце нашлось уже на следующий день, мальчику сделали операцию. Сейчас 12-летний житель Кулебак продолжает лечение.