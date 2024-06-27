Хирурги из Ступина прооперировали мужчину с тромбом в сонной артерии

В региональный сосудистый центр Ступинской больницы поступил 66-летний мужчина с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения. Проведенная с помощью КТ диагностика выявила полную окклюзию — закупорку левой внутренней сонной артерии, которая кровоснабжает все левое полушарие головного мозга. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

«Случай оказался технически сложным: сужение артерии из-за атеросклероза и тромбоз — закупорка артерии головного мозга на всем ее протяжении одновременно. Только благодаря слаженной работе врачей, удалось своевременно в 6-часовое окно выявить поражение, прооперировать и спасти жизнь пациенту. Мы выполнили четыре тромбоаспирации. Этот метод позволяет извлечь тромб при помощи специального аспирационного катетера, который доставляется через прокол в артерии на руке или ноге к месту тромбоза артерии, и с помощью специального насоса за счет создания вакуума тромб удаляется. В результате тромб был удален, его длина составила 6 см», — сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

На данный момент пациент уже выписан и проходит реабилитацию. Врач подчеркнул, что своевременное выявление стеноза внутренней сонной артерии могло бы предотвратить инсульт, и призвал вовремя проходить диспансеризацию.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будет продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.