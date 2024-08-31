В Москве провели уникальную операцию на легочной артерии ребенка

Впервые в России врачи провели уникальную операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана легочной артерии у ребенка. Ее сделали в Морозовской детской больнице города Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Такой клапан ставят подросткам, которым в детстве корректировали врожденные пороки сердца. Его отсутствие приводит к развитию сердечной недостаточности по мере роста ребенка, поэтому зачастую такому пациенту требуется повторная операция.

Особенности нового самораскрывающегося клапана в способности точно «встроиться» в артерию. Операцию делают через вену на ноге, что помогает избежать повторного хирургического вмешательства на сердце.

Первыми такую операцию перенесли подростки 15 и 16 лет. Они чувствуют себя хорошо. Детей выписали из больницы уже через несколько дней после операции.

Ранее хирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца — аномалией Тауссиг — Бинга. Редчайшая аномалия была выявлена на УЗИ еще до рождения ребенка.