Московские кардиохирурги спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что хирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца — аномалией Тауссиг — Бинга, сообщается на сайте мэра столицы.

«Морозовская больница — флагман в области детской кардиологии. Ежедневно здесь успешно проводится хирургическая коррекция врожденных пороков сердца у детей любого возраста, в том числе и у новорожденных», — рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что редчайшая аномалия была выявлена на УЗИ еще до рождения ребенка. Кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малыш будет жить, а также полноценно расти и развиваться.

Малыш без осложнений прошел послеоперационный период, на сегодняшний день его уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее московские врачи пересадили сердце 12-летнему мальчику из Нижегородской области. У подростка начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса.