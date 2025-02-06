В Москве актуализировали предмет охраны усадьбы Высоцких
Фото - © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Столичные специалисты дополнили предмет охраны городской усадьбы Высоцких, возведенной в 1900-е годы, сообщается на сайте мэра Москвы.
В перечень, актуализированный сотрудниками московского Департамента культурного наследия, вошли детали фасада, оригинальные интерьерные решения, а также остальные ценные элементы. Всех их необходимо будет обязательно сохранить при проведении каких-либо работ в здании.
Усадьба расположена в переулке Огородная Слобода. Здание имеет живописную композицию и богатый декор. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.
В 1890-х годах участок в переулке приобрела Хая (Анна) Высоцкая, супруга чаепромышленника Давида Высоцкого. В 1902 году здесь была возведена их семейная резиденция. Когда-то в особняке побывал поэт и писатель Борис Пастернак. Он брал здесь уроки рисования.
Также в особняке когда-то располагался Дом пионеров. Сейчас в здании находится Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани».
Ранее стало известно, что в перечень объектов культурного наследия Москвы были включили еще 6 зданий. До этого у них был промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.