В Москве актуализировали предмет охраны усадьбы Высоцких

В перечень, актуализированный сотрудниками московского Департамента культурного наследия, вошли детали фасада, оригинальные интерьерные решения, а также остальные ценные элементы. Всех их необходимо будет обязательно сохранить при проведении каких-либо работ в здании.

Усадьба расположена в переулке Огородная Слобода. Здание имеет живописную композицию и богатый декор. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

В 1890-х годах участок в переулке приобрела Хая (Анна) Высоцкая, супруга чаепромышленника Давида Высоцкого. В 1902 году здесь была возведена их семейная резиденция. Когда-то в особняке побывал поэт и писатель Борис Пастернак. Он брал здесь уроки рисования.

Также в особняке когда-то располагался Дом пионеров. Сейчас в здании находится Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани».

Ранее стало известно, что в перечень объектов культурного наследия Москвы были включили еще 6 зданий. До этого у них был промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.