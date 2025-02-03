В перечень объектов культурного наследия Москвы включили городские усадьбы

Как уточнили на официальном сайте мэра столицы, до этого у исторических зданий был промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Один из памятников — деревянный дом 1829 года в Хлебном переулке, одна из частей усадьбы Лебедевых. В 2023 году здание отреставрировали.

Также в список включили главный дом усадьбы Масягина в Старомонетном переулке, построенный в первой трети XIX века, и доходный дом с чайным магазином «Д. и А. Расторгуевы» — знаменитый «Дом с атлантами» на Солянке. Его построили в 1882 году, а реставрировать начали в 2018 году.

В перечень ОКН вошел и главный дом усадьбы Демидова с флигелем на Большой Ордынке. Он был построен в 1815–1817 годах, реставрация прошла в 2013–2015 годах.