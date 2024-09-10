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В Москве 12 поликлиник начали прием после масштабной реконструкции

В Москве после масштабной реконструкции открылись 12 поликлиник, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Работы в них проводились по новому московскому стандарту. Обновленные поликлиники стали удобными для пациентов и врачей. Кроме того, учреждения оснастили новой техникой, которая превосходит по своим возможностям ту, которую использовали раньше.

Собянин напомнил, что на первом этапе модернизации амбулаторного звена было отремонтировано 200 зданий. В рамках текущего второго этапа реконструкция затронет еще порядка 140 зданий поликлиник.

По словам мэра Москвы, в ближайшие недели откроются еще 10 обновленных поликлиник.

Ранее Собянин рассказал о завершении реконструкции лечебного корпуса № 2 больницы им. Вересаева. Там обновили здание 1972 года постройки.