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В Москве завершили реконструкцию лечебного корпуса № 2 больницы им. Вересаева

В столице проводят комплексную модернизацию больницы им. Вересаева. Так, специалисты уже завершили реконструкцию лечебного корпуса № 2, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В результате очередного этапа работ было обновлено здание 1972 года постройки. В нем появился отдельный блок кардиохирургического, аритмологического и сосудистого профиля с двумя операционными и реанимацией.

Размещены здесь и отделения эндокринологии, терапии и нейрохирургии. Второй лечебный корпус больницы им. Вересаева заработает уже в сентябре.

Ранее специалисты закончили реконструкцию лечебного корпуса № 1 и построили вертолетную площадку для приема экстренных пациентов. Кроме того, в данной многопрофильной клинике появился первый в столице флагманский центр экстренной помощи.

Для ускорения маршрутизации пациентов здания корпусов соединили между собой подземным переходом.

Благодаря проведенным работам повысится качество медпомощи — пациенты больницы получат возможность лечиться в более комфортных условиях, а врачи — работать на новейшем оборудовании. В скором времени специалисты проведут капитальный ремонт еще двух корпусов.