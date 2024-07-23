В Московском областном центре охраны материнства и детства установили современные лифты

В рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) были приняты в эксплуатацию 2 лифта: один в Стационарном отделении №2 Детская больница, другой — в Детской поликлинике №2. Также запланирована замена еще 4-х лифтов, выработавших свой ресурс: 1 лифт в Стационарном отделении №1-Родильный дом, 1 лифт в Детской поликлинике №2 и 2 лифта в Детской больнице, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Замена лифтового оборудования в нашем центре — это важное событие, которое значительно улучшит доступность и удобство перемещения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Новые лифты будут соответствовать всем современным стандартам безопасности и комфорта. Работы планируем завершить до конца текущего года. Постараемся сделать все возможное для того, чтобы пациенты не испытывали неудобств во время ремонта», — уточнила главный врач МОЦОМДа, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник.

Специалисты приступили к демонтажу оставшегося лифтового оборудования. После чего, все новые лифты по мере готовности будут введены в эксплуатацию. Кабины их сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, и оснащены системами повышенной точности остановки, с бесшумным ходом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.