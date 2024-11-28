В московских больницах обновили меню и сервировку блюд

В московских больницах для совершеннолетних пациентов ввели новое питание. Блюда начали сервировать по-современному, заявила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациентов столичных больниц ждет разнообразное питание. Его будут подавать в соответствии с современными правилами сервировки, отметила Ракова.

Заммэра отметила, что питание оказывает влияние на скорость выздоровления пациента. Благодаря ему улучшается самочувствие, мотивация и растет эффективность избавления от недуга. На основе этого было принято решение поменять представление москвичей о еде в больницах.

В медучреждениях столицы появятся не только здоровый, полезный, но и вкусный рацион. Его разработали эксперты по диетическому и лечебному питанию.

Появились 10 специализированных рационов, рассчитанных на разные категории пациентов. Там есть продукты с пре- и пробиотиками.

Жителей Москвы, попавших в больницу, будут кормить, в том числе ризотто, фритаттой, сырниками, блинами и другими блюдами. Помимо этого, подавать еду будут в современной и более эстетичной посуде, добавила Ракова.

Заммэра отметила, что все формы организации питания в больницах теперь одинаковые. Это касается как подачи в тарелках на подносах до индивидуальных рационов в одноразовых контейнерах.

Московские больницы могут самостоятельно выбрать подходящий формат подачи блюд. При изготовлении еды внимание уделяют созданию сбалансированного рациона. Важный момент — качество ингредиентов.

Например, в рамках хирургической диеты пациенту нужна еда, которая помогает восстановиться после операций. Для этого им приготовят омлет, пюре, куриный бульон.

Если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом, создан рацион с едой, которая легко усваивается. На завтрак дают йогурт, на обед супы-пюре, а на ужин — шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески.

Особое внимание уделяют подаче еды. Устаревшую посуду не используют. Вместо нее применяется ударопрочная посуда, а также столовые приборы. Они изготовлены из нержавеющей стали.

В буфеты московских больниц завезли новое оборудование. Среди них есть термосы, емкости для порционных блюд, кастрюли и специальные контейнеры.

Уже несколько лет подряд московская система здравоохранения постоянно улучшается. Производится обновление медицинской инфраструктуры, появляются новые стандартны оказания медпомощи, формируются комфортные условия для посетителей больниц.