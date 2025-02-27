В МОНИКИ провели занятие по оказанию первой помощи для школьников Подмосковья

В медицинской школе МОНИКИ им. Владимирского прошло занятие по оказанию первой доврачебной помощи. Мастер-класс «Первая помощь» входит в цикл просветительских мероприятий, направленных на повышение медицинской грамотности среди школьников, профориентацию и привлечение их к профессиям в области медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В современном мире, где безопасность и здоровье являются приоритетными ценностями, обучение детей первой помощи приобретает особое значение. Такие занятия для детей не только дают им необходимые знания, но и помогают развить важные навыки, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях.

Мастер-класс состоял из теоретической и практической частей. Участники узнали о том, как сохранить спокойствие в экстренных ситуациях и оказать доврачебную помощь при различных травмах и состояниях, таких как удар током, потеря сознания или обильное кровотечение. Под руководством опытных преподавателей, специалистов кафедры медицины катастроф МОНИКИ им. Владимирского, дети отрабатывали навыки сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений и обработки ожогов. Одним из ключевых моментов урока стала практическая часть, где ребята применяли полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. В специально оборудованной комнате была имитирована чрезвычайная ситуация, что позволило детям проверить свои знания на практике и развить стрессоустойчивость.

«Одним из ключевых преимуществ наших мастер-классов является обучение школьников тому, как правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях. Они учатся, как вызвать скорую помощь, обезопасить пострадавшего и оказать ему необходимую помощь до прибытия медицинских работников. Зная, как действовать в экстренных случаях, дети становятся более уверенными и ответственными. Они понимают, что их действия могут существенно повлиять на исход ситуации и помочь спасти жизнь. Также это способствует формированию чувства безопасности у детей и снижает тревогу в случае возникновения реального ЧП. Использование игровых механик и симуляций делает процесс обучения более увлекательным и эффективным — так ученики лучше запоминают полученные знания и могут применить их в реальных ситуациях», — отметил преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, ассистент кафедры медицины катастроф факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Егоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.