В медицинской школе МОНИКИ им Владимирского прошел мастер-класс по офтальмологии

В рамках медицинской школы МОНИКИ имени Владимирского прошел мастер-класс по офтальмологии «Смотри!». На занятии ученики попробовали себя в роли врачей-офтальмологов, потренировались работать со специальным оборудованием, в том числе с офтальмоскопом и измерителем глазного давления, а также познакомились с инструментами офтальмолога-хирурга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Занятие состояло из нескольких частей — теоретической и практических. Специалисты МОНИКИ им. Владимирского подробно рассказали об особенностях работы современного офтальмолога, о строении глаза, важности регулярных осмотров и правилах для сохранения зрения. Также врачи поговорили о распространенных заболеваниях и травмах глаза и о том, как диагностируются различные патологии. А затем участники мастер-класса под руководством врачей отрабатывали навыки на практике — учились выявлять патологии в структуре глазного дна и накладывать микрохирургический швы на имитациях тканей века и глаза человека. После освоения всех приемов и манипуляций ученики приняли участие в кратком профориентационном брифинге.

«Человеческий глаз — весьма сложный механизм, позволяющий ощутить всю красоту окружающего мира. Благодаря зрению мы способны различать множество цветов и оттенков, оценить положение предметов в пространстве и самим перемещаться в нем. На мастер-классе мы рассказываем, как устроен глаз и когда срочно требуется помощь специалистов, ученики знакомятся со спецификой работы офтальмолога и могут примерить ее на себя. Это хорошая возможность для тех ребят, кто уже решил выбрать профессию врача, но еще не определился со специальностью», — рассказал преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач-офтальмолог, аспирант кафедры офтальмологии и оптометрии ФУВ МОНИКИ им. Владимирского Сергей Халдеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.