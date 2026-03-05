В Люберцах психолог объяснила подготовку к партнерским родам

Психолог поликлиники № 13 Люберецкой больницы Татьяна Маркевич рассказала, как парам подготовиться к партнерским родам в Подмосковье. Специалист отметила, что без подготовки совместные роды могут стать стрессом для семьи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В последние годы присутствие мужа на родах стало распространенной практикой. Однако, по словам психолога поликлиники № 13 Люберецкой больницы Татьяны Маркевич, многие пары подходят к этому событию без необходимой подготовки, что повышает уровень тревожности.

«Если пара решается на партнерские роды, мужчина должен ехать в роддом не как наблюдатель, а как помощник, знающий план действий. В нашей поликлинике мы проводим бесплатные консультации для пар, планирующих совместные роды, чтобы этот день стал одним из самых счастливых в их жизни», — резюмировала специалист.

Записаться в кабинет медико-психологического консультирования можно по телефону 122, через портал «Здоровье», а также с помощью чат-ботов в Telegram и MAX. Занятия в школе будущих родителей проходят по вторникам с 16:00 в кабинете № 203 без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.