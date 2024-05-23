В Ленинском округе специалист из Израиля провел мастер-класс по развитию детей и младенцев

В Ленинском городском округе для молодых мам с малышами до 6 месяцев провел мастер-класс старший преподаватель метода Фельденкрайз Шай Зильбербуш из Израиля. Специалист продемонстрировал важные навыки обращения с новорожденными младенцами. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Все присутствующие на занятии мамы — пациентки Видновского перинатального центра из отделения патологии малышей, рожденных раньше срока. На занятии специалисты дали папам и мамам советы и рекомендации, учили, как правильно брать малышей на руки, безопасно прикладывать к груди, укачивать и успокаивать ребёнка, подобрать игрушки в соответствии с его возрастом и состоянием, выявляли у маленького пациента источники трудностей и задержек психомоторного и физического развития. По словам медиков, если родители будут правильно взаимодействовать с детьми и создадут правильную окружающую среду, малыш оптимально реализует свои природные данные.

«First Step» — основан на принципах метода Фельденкрайза, когда использование сенсорных и биомеханических методик позволяет в корне изменить процесс развития детей, связи и поведение в ответ на новую информацию. Это реальный шанс предотвратить различные состояния ребенка и корректировать, в том числе, ДЦП, нарушения сна, срыгивания, колики, запоры, функциональные расстройства пищеварения», — приводятся в сообщении слова врача физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максима Новикова.

В ходе мастер-класса, проведенном в Ленинском городском округе, специалист из Израиля Шай Зильбербуш индивидуально работал с каждым ребенком и его родителями. В зависимости от потребности и патологии мамам демострировался ряд упражнений, которые будут способствовать правильному и гармоничному росту малыша.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.