В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за вспышки COVID-19
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В Кузбассе срок действия ограничительных мер был продлен из-за увеличения числа случаев заболевания COVID-19, сообщает Сiбдепо.
Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте администрации Кузбасса.
Теперь режим «Повышенной готовности» будет сохраняться в регионе до 31 декабря 2024 года. Губернатор Кузбасса Илья Середюк взял на себя контроль за выполнением данного постановления.
Согласно данным Центра ситуационного мониторинга по COVID-19, на утро 29 ноября в Кузбассе зарегистрировано 211 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее в Кузбассе выявили первых заболевших вирусом Коксаки. В 2024 году в ходе выборочных исследований у пациентов, проживающих в Кемеровском городском округе и Промышленновском муниципальном районе, был обнаружен вирус Коксаки в клинических образцах.