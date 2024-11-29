В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за вспышки COVID-19

До 31 декабря в Кузбассе будет действовать режим «Повышенная готовность»

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте администрации Кузбасса.

Теперь режим «Повышенной готовности» будет сохраняться в регионе до 31 декабря 2024 года. Губернатор Кузбасса Илья Середюк взял на себя контроль за выполнением данного постановления.

Согласно данным Центра ситуационного мониторинга по COVID-19, на утро 29 ноября в Кузбассе зарегистрировано 211 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Кузбассе выявили первых заболевших вирусом Коксаки. В 2024 году в ходе выборочных исследований у пациентов, проживающих в Кемеровском городском округе и Промышленновском муниципальном районе, был обнаружен вирус Коксаки в клинических образцах.